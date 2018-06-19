اليابان تهزم عشرة من لاعبي كولومبيا في مفاجأة جديدة بكأس العالم

سارانسك -روسيا: فازت اليابان 2-1 على عشرة من لاعبي كولومبيا في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة اليوم الثلاثاء لتحرز أول انتصار لمنتخب آسيوي على منافس من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض لاعب وسط كولومبيا كارلوس سانشيز للطرد في الدقيقة الثالثة في ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ النهائيات.

وافتتح شينجي كاجاوا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أدركت كولومبيا التعادل قبل ست دقائق على انتهاء الشوط الأول عندما سدد خوان كينتيرو ركلة حرة منخفضة مرت أسفل الحائط البشري.

وضغطت اليابان في الشوط الثاني حتى نجح يويا أوساكا في انتزاع الفوز من ضربة رأس في الدقيقة 73.

وشارك جيمس رودريجيز، الذي غاب عن تشكيلة كولومبيا الأساسية، بديلا على حساب كينتيرو في الدقيقة 59 لكنه فشل في ترجيح كفة فريقه.( رويترز).