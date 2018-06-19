“الغارديان”: سياسات ترامب تدار بعقلية طفل  

لندن-”القدس العربي”:

انتقدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في مقال نشر على موقعها، استخدام الرئيس الامريكي دونالد ترامب للنصوص الدينية لتبرير سياساته غير الواضحة ، والتي وصفتها الصحيفة بانها تدار بمزاجية طفل يحمل صفة رئيس .

وقالت الصحيفة ” أنه من الصعوبة بمكان أن تمسك بخيط ناظم لسياسات إدارة ترامب، إنها نتيجة لمزاجية طفل بدرجة رئيس، بينما يتورط البيت الأبيض “الضعيف” في الجدل الأيديولوجي وفي القضايا الهزلية”

واضافت الصحيفة: ” في الأسبوع الماضي وأثناء الإعلان عما يشبه “خلافة أمريكية” استخدم وزير العدل جيف سيشنز نصا من الإنجيل للدفاع عن سياسات إدارة ترامب للفصل بين أطفال المهاجرين وعائلاتهم، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك”.

ولفتت الصحيفة “انه من خلال استخدام هذا النص أراد سيشنز الإيحاء بأن الله يدعم سياسات الحكومة الأمريكية الحالية”، مشيرة الى ان “أن التطبيق السليم والنزيه للقانون يعد في حد ذاته عملا أخلاقيا يحصن القانون ويحمي الضعفاء في الوقت نفسه”.