“الفيفا” يغير أحد قراراته بسبب لاعبين مسلمين

لندن-”القدس العربي”:

قرّر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” إزالة صورة شركة الخمور، الراعي الرسمي لجائزة أفضل لاعب في مباريات مونديال روسيا، عندما يفوز بها لاعب مسلم، احتراماً لتقاليد الدين الإسلامي.

وكان حارس المنتخب المصري محمد الشناوي قد رفض استلام جائزة “رجل المباراة” عقب مباراة مصر الافتتاحية أمام الأوروغواي لأنها مقدّمة من شركة “بدوايزر” الأمريكية لصناعة المشروبات الكحولية.

كما رفض لاعب خط وسط منتخب المغرب، أمين حاريث، استلام الجائزة أيضاً.