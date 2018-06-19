متحف اللوفر.. مسرحا ً لأحدث أعمال بيونسيه وزوجها

باريس-’’القدس العربي’’- آدم جــابر:

طرحت المغنية الأمريكية الشهيرة’’ بيونسيه’’ وزوجها المغني الكبير ’’جي-زي’’ – أشهر زوجين في عالم موسيقى (R’n’B) – ألبوما غنائيا مشتركا بينهما، يحمل اسم « إفريثينغ إز لوف»، وضعت على مايبدو عليه اللمسات الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وللترويج أكثر لهذا الألبوم أطلق الزوجان فيديو كليب لأحدى أغنياته حملت عنوان ’’APES**T – THE CARTERS’’، و تم تصويرها بمتحف اللوفر في باريس، ما يعدّ بحسب مختصين في الشؤون الثقافية عملية تسويقية جميلة لهذا المتحف الباريسي العريق.

ووفقا لإدارة متحف اللوفر فإن الأغنية قد تم تصويرها ليلة 31 مايو/أيار المنصرم – 01 يونيو/حزيران الجاري، وكلفت مبلغ 18 ألف يورو.

ويتميز كليب الأغنية بإظهاره العديد من الأعمال الفنية بمن فيها تلك المشهورة عالمياً كالموناليزا، لكننا أيضا نشاهد فيه الكثير من الرموز، بحيث نرى مثلا لقطات مقربة لوجوه سوداء، والتي اعتبر الصحافي فردريك مارتل المختص في الشؤون الثقافية في حديث لإذاعة’’ فرانس-انفو’’ أنها تشكل ’’عملية تواصلية’’، ولكنهاّ أيضا تمثل ’’رسالة سياسية’’.

كما رأى الصحافي الفرنسي أن ’’ الفيديو فعّال من حيث القوة الناعمة والتأثير’’، خاصة بالنسبة لمتحف اللوفر الذي قد يشهد مزيداً من الزيارات بفضله.

وأضاف أن’’ متحف اللوفر هو المستفيد الأكبر من فيديو الكليب هذا، حيث إننا عندما ننظر إلى السياح الذين يزورونه قلّما نجد بينهم الجمهور أسود البشرة. وبالتالي يمكن للكليب أن ’’يساهم في تحفيز الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو أيضا العرب لزيارة هذا المتحف، وهو ما سيشكل عملية تسويقية جيدة للغاية لمتحف اللوفر، الذي يمثل أكثر ثقافة أوروبية بيضاء ’’.

وقد حصد الفيديو كليب أكثر من 17 مليون مشاهدة على اليوتيوب في غضون ثلاثة أيام فقط .