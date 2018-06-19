الحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخا على منشأة لأرامكو في جنوب السعودية- (فيديو)

دبي : ذكر تلفزيون المسيرة ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اللذان يديرهما الحوثيون اليوم الثلاثاء أن الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران قالت إنها أطلقت صاروخا على منشأة لشركة أرامكو النفطية في منطقة عسير بجنوب السعودية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من أرامكو أو مسؤولين سعوديين.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن “قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط”، دون أن تورد مزيدًا من التفاصيل.

يأتي إطلاق الصاروخ في وقت تحتدم فيه، العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة “الحديدة” غربي اليمن، التي بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين.(وكالات).