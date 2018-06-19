ميلادينوف: شكوك حول عملية السلام وإسرائيل لم توقف الاستيطان

نيويورك: شكّك منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، بمستقبل السلام الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توقف أنشطتها الاستيطانية.

جاء ذلك خلال إفادة قدمها ميلادينوف، اليوم الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، المنعقدة حاليًا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، حول القضية الفلسطينية.

وقال ميلادينوف: “هناك شك في عملية السلام بالمنطقة، فيما لم تتوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “حذّر مرارًا من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تعرض آفاق العملية السلمية للخطر”.

وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الماسة إلى “رفض، أو على الأقل احتواء الاتجاهات السلبية، وبشكل خاص الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة، والعنف والتحريض”.

وتابع أن “إسرائيل لم تنفذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2334 (حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية)، ولم توقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحث المسؤول الأممي “الشركاء الدوليين والإقليميين على إعادة الانخراط والبقاء على الطريق، من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة”.

وفي بداية الجلسة أبلغ المنسق الخاص لعملية السلام أعضاء المجلس أنه سيقدم لهم تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 مع التركيز على التطورات التي حدثت على الأرض وجهود الأمم المتحدة المستمرة في هذا الصدد.

ويطالب القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون أول 2016 بـ “وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويؤكد أن “المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وأوضح “ميلادينوف” أنه “لم يتم اتخاذ أية خطوات بشأن تنفيذ القرار ولم توقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.

وأردف: “قامت إسرائيل بتسريع أو تعجيل عطاءات 3 آلاف و500 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وتسريع التصديق على إقامة 2300 وحدة سكنية أخرى، فيما وصلت 300 وحدة سكنية إلى المرحلة ألأخيرة من عملية التصديق”.

وتابع: “هناك أيضًا زيادة في عمليات هدم المباني حيث قامت السلطات بتحويل 84 مبني بحوزة فلسطينيين إلى أنقاض ما أدى إلى تشريد 67 شخصًا وأثر بشكل هائل على حياة أكثر من 4 آلاف و500 شخص آخرين”.

وفي سياق متصل، حذر “ميلادينوف” من مغبة استمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة الأممية “تواجه في الوقت الحالي عجزًا لم يسبق له مثيل بقيمة 250 مليون دولار”.

وكشف أن “نيويورك ستستضيف في 25 يونيو/حزيران الجاري، مؤتمرًا للمانحين الدوليين في هذا الصدد”.(الأناضول).