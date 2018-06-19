كأس العالم .. السنغال تستعيد أمجاد الماضي بفوز ثمين على بولندا -(صور)

موسكو-”القدس العربي”:

حفظ المنتخب السنغالي ماء وجه المنتخبات الأفريقية، بتحقيق أول انتصار للقارة السمراء في كأس العالم 2018، على حساب المنتخب البولندي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب “سبارتاك” التابع للعاصمة موسكو، لحساب المجموعة الثامنة، ليتصدر منتخب أسود التيرانغا المجموعة الثامنة بثلاث نقاط وبفارق هدف عن المنتخب الياباني، الذي قهر كولومبيا بهدفين لهدف في افتتاح مباريات اليوم.

حاول نسور بولندا فرض شخصيتهم على منافسهم الأفريقي في أول خمس دقائق، بنقل الكرة من قدم لقدم، مع محاولات مُستمرة لتهديد مرمى الحارس خديم نداي، إلا أن رجال أليو سيسيه ظلوا صامدين في دقائق استحواذ أصدقاء ليفاندوفسكي على مجريات الأمور، ليتبادل كلا المنتخبين الهجمات الخجولة لأكثر من 20 دقيقة لم تشهد فرص حقيقية على الحارسين.

في الوقت الذي عاد فيه المنتخب لتكثيف ضغطه في آخر 10 دقائق من زمن الشوط الأول المتوسط المستوى، جاءت الصدمة الأولى بهدف بمساعدة النيران الصديقة، سجله إدريسا غاي بتصويبة غير المدافع تياغو سيونيك مسارها عكس حركة حارس يوفنتوس تشيزني، الذي اكتفى بالتحسر على الكرة وهي تعانق شباكه.

وكاد هداف بايرن ميونخ أن يُدرك التعادل لمنتخب بلاده مع بداية الشوط الثاني، عن طريق ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها بشكل جيد من فوق الحائط البشري، لكن حامي عرين السنغال كان له رأي آخر، بتصدي ولا أروع حافظ به على تقدم منتخبه.

ودفع بيتشيك ثمن إهداره فرصة سهلة في الدقيقة 58، بتسديد الكرة فوق العارضة بغرابة شديدة من داخل منطقة الجزاء، بالصدمة الثانية، التي أتت أيضًا بمساهمة بولندية، بدأها غريغورز كريشوياك بإعادة الكرة لحارسه تشيزني، الذي تأخر في الخروج، لينقض القطار السريع مباي نيانغ على الكرة قبل الحارس وقلبي الدفاع، وفي الأخير أودع الكرة في المرمى الخالي من البشر، وسط فرحة هستيرية للمدرب السنغالي المحلي، صاحب هدف الفوز الشهير على فرنسا في أول لقاء لأسود التيرانغا في نهائيات كأس العالم.

ولم تظهر ملامح خطورة نسور بولندا الحقيقية إلا في آخر 10 دقائق، كرأسية دافيد كوفناكي التي تصدى لها الحارس لوجوده في المكان المناسب، والفرصة الأخرى التي هيأها ليفاندوفسكي لزميله ريبوس بالقرب من منطقة الست ياردات، إلا أن الأخير سدد كرة سهلة في أحضان الحارس.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق فقط، سجل ممثل أوروبا هدف تقليص الفارق عن طريق ركلة حرة مباشرة من خارج صندوق العمليات، نفذها كاميل غروسيسكي بعرضية ساقطة قابلها غرزيغورز كريتشوفياك برأسية مُتقنة في الشباك، لتظفر السنغال بأول ثلاث نقاط لها وللقارة الأفريقية في مونديال روسيا، تمامًا كما فعلت في مشاركتها الأولى، عندما قهرت فرنسا حاملة اللقب بهدف نظيف في افتتاح كأس العالم 2002.

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