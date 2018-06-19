التماس عام سجن لأول مرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

“القدس العربي”:

التمست اليوم، نيابة محكمة غرداية (جنوب وسط الجزائر) عقوبة سنة سجنا نافذا وغرامة مائة ألف دينار لستة نشطاء سياسيين منهم فتحي غراس، المتحدث الرسمي للحركة الديمقراطية والاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)، والذي كان أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر العام المقبل 2019.

وبحسب مواقع جزائرية تمت محاكمة غراس ومن معه بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية وعدم احترام قرار اداري تزامنا مع محاكمة أخرى جرت في غرداية.

ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في 26 من الشهر الحالي.