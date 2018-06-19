حُمّى كأس العالم تحوّل دُعاة تونس إلى محللين رياضيين! -((فيديو)

تونس – “القدس العربي” -من حسن سلمان:

يبدو أن حُمّى كأس العالم أصابت رجال الدين في تونس، حيث انخرط عدد من الدعاة، الذين عادة ما يبدون آراءهم في الشؤون السياسية والعامة، في موجة “التحليل الرياضي” التي تجتاح تونس هذه الأيام، مع مشاركة المنتخب المحلي في مونديال كأس العالم المُقام حاليا في روسيا.

ودفعت المباراة الأخيرة التي جمعت بين المنتخبين التونسي والإنكليزي وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل واحد، عددا كبيرا من الشخصيات العامة في البلاد (سياسيون واقتصاديون ورجال دين وسواهم) إلى الخروج عن تحفظهم منتقدين المستوى “غير المقنع″ لنسور قرطاج، والذي يرون أنهم كانوا يستطيعون تحقيق نتيجة أفضل في المباراة، سواء بالفوز أو الحفاظ على تعادلهم مع “الأسود الثلاثة”.

وكتب الشيخ بشير بن حسن على صفحته في موقع “فيسبوك” خلال متابعته للمباراة “في الشوط الاول، لاحظت نقصا في وسط الميدان بالنسبة للفريق الوطني، ولاعبونا عندهم مؤهلات. ان شاء الله لا باس″، وأضاف في تدوينة لاحقة “مجرّد رأي: مشكلة منتخبنا الوطني مشكلة تموقع وليست المؤهلات ولا اللياقة البدنية. الخُطة في الشوط الاول والثاني خطأ!”.





فيما رد الشيخ نزار حمادي على من انتقد لجوء الفريق إلى الصلاة والدعاء قبل المباراة، حيث دوّن “ظاهرةُ دعاء وتضرع التونسيين إلى الله تعالى عند مباراة كرة قدم والتوسّل إلى الله تعالى بالأولياء الصالحين وإن كانت بميزان الشرع تعتبر قلّة أدَبٍ وقد تدخل في الدعاء المحرّم والاعتداء فيه، لكنها ظاهرة تدلّ على تمسّك التونسيين بروائح الدين الإسلامي بعد تضييعهم لحقائقه، وهذا والله أشدّ وقعا على الزنادقة ولجنتهم من السيوف القاطعة، إذ هو يقطع أملهم في ردّة التونسيين وانسلاخهم من الدين الحقّ كما يخططون لذلك ليلا ونهارًا ويمكرون مكرا كُباراً”.

وأضاف في تدوينة لاحقة “بعد قراءة المنتخب التونسي للفاتحة وصلاة الفاتح ضمن استعداداته لبطولة العالم إما أن يدخل الناس في الإسلام والطريقة التيجانية أفواجا إن فازوا على الإنكليز وإما أن يخرجوا منهما أفواجا إن انهزموا.والآن دورُ لجنة الزنادقة للإلقاء باللوم على منتخب تونس في قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح قبل المباراة واعتبار ذلك سببا للتخلف والهزيمة والمطالبة بسن قوانين تجرّم إدخال المعتقدات الخاصة في الشأن العام”.

وكان عشرات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للمنتخب التونسي وهو يؤدي الصلاة قبل لقائه مع المنتخب الانكليزي. وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، حيث كتبت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على حسابها في “فيسبوك”: “بالفاتحة والصلاة على النبي. هكذا تستعد تونس لمواجهة إنكلترا”.