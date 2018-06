ترامب يؤكد ارتباط الهجرة بالجريمة في ألمانيا.. وميركل ترد- (تغريدات)

واشنطن: أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على أن الهجرة تتسبب بارتفاع نسب الجريمة في ألمانيا، مشككا في احصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجرائم.

وقال ترامب عبر “تويتر” غداة قوله إن الشعب الألماني “ينقلب على قادته” في ما يتعلق بالهجرة إن نسبة الجريمة “في ألمانيا ارتفعت بنسبة عشرة في المئة منذ استقبال المهاجرين” مشيرا إلى أن المسؤولين الألمان “لا يريدون تسجيل هذه الجرائم”.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018