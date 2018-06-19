ترامب يؤكد ارتباط الهجرة بالجريمة في ألمانيا.. وميركل ترد- (تغريدات)

واشنطن: أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على أن الهجرة تتسبب بارتفاع نسب الجريمة في ألمانيا، مشككا في احصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجرائم.

وقال ترامب عبر “تويتر” غداة قوله إن الشعب الألماني “ينقلب على قادته” في ما يتعلق بالهجرة إن نسبة الجريمة “في ألمانيا ارتفعت بنسبة عشرة في المئة منذ استقبال المهاجرين” مشيرا إلى أن المسؤولين الألمان “لا يريدون تسجيل هذه الجرائم”.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

وأضاف أن “الوضع أكثر سوءا في بلدان أخرى” داعيا الولايات المتحدة إلى عدم القيام بالأمر ذاته في وقت تواجه سياسة “عدم التساهل” التي تتبعها إدارته حيال الهجرة جدلا مع فصل السلطات أكثر من 2300 قاصر من أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم.

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

وردت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على تصريحات ترامب قائلة “ردي على ذلك أن وزير الداخلية الألماني عرض أخيرا الإحصاءات عن الجريمة وهي تتحدث عن نفسها”.

وفي تقرير عن العام 2017 نشر في مايو/أيار الفائت، أشاد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بان عدد الهجمات الجسدية على الأفراد أو الممتلكات تراجع إلى “أدنى مستوى تاريخي منذ 1992″.

وأضافت ميركل “نرى هنا تطورا إيجابيا، علينا بطبيعة الحال أن نقوم دائما بالمزيد لمكافحة الجريمة، لكنها كانت فعلا أرقاما مشجعة”.

ودافع ترامب في سلسلة تغريدات مجددا عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارته وباتت تلاقي انتقادات حتى في صفوف حزبه الجمهوري قائلا “إذا لم تكن لديكم حدود فلا دولة لديكم”.

ويبدو المستقبل السياسي لميركل على المحك في ضوء مطالبة الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي بمزيد من التشدد مع المهاجرين على الحدود.

(أ ف ب)





