سانتوس: رونالدو أضاف قيمة للمنتخب البرتغالي ولكن الاختبار المغربي الصعب ينتظرنا

موسكو: رد فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم على العديد من الأسئلة حول نجم الفريق كريستيانو رونالدو، ووصف قيام اللاعب بفرك ذقنه احتفالا بالانتصار بأنها إيماءة عادية في البرتغال.

وبدت ابتسامة خفيفة على وجحه سانتوس عندما قال “إنها إيماءة عادية في البرتغال” وانتقل إلى السؤال الثاني عشية مباراة فريق أمام المنتخب المغربي.

وكان رونالدو سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بهم المنتخب البرتغالي للتعادل مع المنتخب الإسباني 3/3 في الجولة الأولى من كاس العالم.

وفسر البعض احتفال رونالدو كرد مباشرة على صورة ليونيل ميسي قبل البطولة مع الماعز، حيث يواصل الثنائي مسعاهم للحصول على لقب “أفضل لاعب في التاريخ”.

وقال سانتوس :” بالطبع رونالدو أضاف قيمة للمنتخب البرتغالي ولكن هناك أيضا 22 لاعبا متواجدين”.

وأكد:”علينا أن نفرض أسلوبنا وتقديم أفضل ما لدينا. إنها مباراة مهمة لان شيئا لم يحسم بعد في المجموعة”. (د ب أ).