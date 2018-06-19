حظر تعدد الزوجات في تركمانستان

عشق أباد: أقر برلمان تركمانستان قانونا يحظر تعدد الزوجات في الجمهورية السوفياتية السابقة ذات الغالبية المسلمة في آسيا الوسطى، وفقا لما ذكرته صحيفة “نوترالني” الرسمية، الثلاثاء.

وجاء في القانون الذي نشرته الصحيفة “لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان”.

وبذلك، يكمل هذا النص قانون الأسرة الذي اعتمده البرلمان عام 2012 الذي لم يات على ذكر هذا الموضوع الحساس بالنسبة للمجتمع التركماني حيث كان تقليد تعدد الزوجات شائعا قبل الحقبة السوفياتية.

وأشار القانون إلى أن “تعدد الزوجات يعني التعايش مع امراتين أو أكثر في الوقت ذاته”.

يذكر أن تعدد الزوجات في تركمانستان إبان الحقبة السوفياتية كان يعتبر جريمة عقوبتها السجن سنتين. لكن بعد أقل من عقد على انهيار الاتحاد السوفياتي، أعلن أول رئيس تركمانستاني صابر مراد نيازوف عام 1999 أنه يخطط لإضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، موضحا أنه من الضروري “احترام العادات والتقاليد المحلية”.

لكن هذا الرئيس الذي اطلق على نفسه اسم “أب التركمان” وأقام تمثالا ذهبيا له لم يتبن هذه المبادرة بشكل رسمي.

والرئيس الحالي قربان غولي بردي محمدوف الذي تسلم السلطة عام 2006 بعد وفاة صابر مراد نيازوف يحكم بلدا لا يزال أحد أكثر الأماكن انغلاقا. وعمل على تطوير عبادة الشخصية هو أيضا. وأقيم له تمثال ذهبي في العاصمة عشق أباد.

(أ ف ب)