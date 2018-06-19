الجماهير المصرية تتلاعب بأعصاب مشجع روسي – (فيديو)



سان بطرسبرغ-”القدس العربي”:

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو تم تصويره في إحدى الساحات القريبة من ملعب “سان بطرسبرغ”، الذي يستضيف في هذه اللحظات اللقاء الجماهيري الذي يجمع المنتخب المصري بالبلد المُنظم لكأس العالم روسيا، في افتتاح مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الأولى التي تضم كذلك السعودية وأوروغواي.

وظهر في مقطع الفيديو مشجع روسي، يقوم بالتلويح بعلم بلاده من الجانب الآخر في الطريق، حيث بدا وكأنه يُريد إثارة غضب أو استفزاز الشباب المصري، الذي كان منشغلاً بالهتاف لمو صلاح والفراعنة، ليدفع المشجع الروسي الوحيد الثمن .. كما يُظهر لنا مقطع الفيديو، الذي لا يختلف كثيرًا عن مواقف الكاميرا الخفية في إنكلترا، عندما يقوم مجموعة من الأشخاص بالاستفراد بشخص بمفرده في شارع خلفي.