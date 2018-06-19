الاتحاد الأوروبي يستعد لجمع طالبي اللجوء في مراكز خارج بلدانه

بروكسل: يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي ستعقد ببلجيكا نهاية يونيو/حزيران الحالي، لجمع طالبي اللجوء في مراكز خارج دول الاتحاد، حسب وسائل إعلام.

وبحسب مشروع البيان الختامي للقمة المرتقبة، والمسرب من قبل وسائل إعلام، فإن زعماء ورؤساء حكومات دول الاتحاد سيدعمون اقتراح جمع اللاجئين في مراكز خارج الاتحاد.

وجاء في مشروع البيان الختامي: “مجلس الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يدعم جمع طالبي اللجوء ممن يجري إنقاذهم في عرض البحر في مراكز إجلاء إقليمية”.

وأوضح المشروع أن عملية الفصل بين المهاجرين لأغراض اقتصادية، وطالبي اللجوء المحتاجين لحماية دولية ستجري في المراكز بشكل أسرع.

وأشار إلى أن الأمر سيكون رادعًا مهمًا لطالبي اللجوء “يجنبهم الرحلات الخطيرة”، دون تفاصيل إضافية.(الأناضول).