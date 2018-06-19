حبس ناشط مصري احتياطيا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

القاهرة: قررت النيابة العامة في مصر حبس الناشط محمد عادل 15 يوماً احتياطيا بتهم “نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”، بحسب ما قال محاميه.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومحامي الناشط “لم توضح النيابة طبيعة الأخبار الكاذبة المنشورة”.

وأوضح أن عادل “تم القبض عليه فجر الثلاثاء”.

وعادل هو أحد قادة حركة 6 أبريل المعارضة التي برز نشاطها خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت محكمة مصرية قضت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بحبس عادل لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإخضاعه للمراقبة لمدة مماثلة بعد إنهاء فترة العقوبة بتهمة خرق قانون التظاهر.

ومطلع 2017 أطلقت السطات سراح عادل بعدما أنهى فترة عقوبته.

ويأتي حبس عادل بعد توقيف نشطاء عديدين خلال الشهريين الماضيين كان آخرهم المدون البارز وائل عباس المسجون احتياطيا في إطار تحقيقات في اتهامات عدة من بينها “المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية”.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات، الشهر الماضي، بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين.

(أ ف ب)