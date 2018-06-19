غموض بشأن استضافة إسرائيل لمسابقة يوروفيجن بسبب جدل حول البث

تل أبيب: ألقى نزاع حول الإذاعة العامة في إسرائيل بظلاله على قدرتها على استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” في عام 2019 .

وتنظر المحكمة العليا في إسرائيل حالياً في تشريع لتجريد الإذاعة العامة “كيه ايه ان” من قسمها الإخباري.

وكانت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية قد ذكرت، اليوم الثلاثاء، أنه إذا وافقت المحكمة على هذا الإجراء، فإن اتحاد الإذاعات الأوروبية (يو بي يو) هدد بإلغاء عضويه الإذاعة الإسرائيلية في الاتحاد، الأمر الذي من شأنه أن يلغي قدرة إسرائيل على استضافة مسابقة الأغنية.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات حول الموضوع، أمس الاثنين.

وقال مكتبه، في بيان، “ستتصرف الحكومة وفقا لقواعد اتحاد الإذاعات الأوروبية. وتابع البيان “على الرغم من ذلك، هناك قضايا قانونية مفتوحة بشأن يوروفيجن تنبع من المسائل المتعلقة بالتشريعات المعلقة المرفوعة أمام المحاكم”.

وأضاف “وجه رئيس الوزراء بأن يتم فحص الجوانب القانونية للمسألة مع المسؤولين المعنيين قبل اتخاذ قرار”.

وفازت الإسرائيلية ناتا بارزيلاي بمسابقة يوروفيجن الغنائية، التي أقيمت الشهر الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة. وعقب فوزها في المسابقة، قالت بارزيلاي: “أحب إسرائيل والقدس كثيرا”.

وانطلقت، الشهر الماضي، حملة لجمع تواقيع لمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل، المقرر إقامتها العام المقبل.