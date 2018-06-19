روسيا تُنهي مغامرة مصر بثلاثية صادمة

“القدس العربي”: استمرت معاناة المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم 2018، بهزيمة جديدة للمنتخب المصري على يد البلد المُنظم روسيا بنتيجة صادمة 1/3 في اللقاء الذي جرى على ملعب “كريستوفسكي” ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليُصبح الدب الروسي أول المتأهلين لدور الستة عشر بحصد ست نقاط في أول مباراتين، عكس نظيره المصري، الذي انعدمت فرصه في التأهل بعدم حصوله ولو على نقطة واحدة في مباراتين.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات الأمور في أول 10 دقائق، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس محمد الشناوي، في المقابل، لعب المنتخب العربي بحذر لتفادي استقبال هدف مُبكر يصعب تعويضه، وظل الوضع كما هو عليه، إلى أن دخل أصدقاء صلاح أجواء المباراة تدريجيًا بسلسلة من المحاولات الجريئة.

أول فرصة شبه حقيقية، أتيحت للاعب قاسم باشا محمود حسن تريزيجيه، بانطلاقة من جهته اليسرى المُفضلة، وفي الأخير سدد كرة مقوسة بيمناه في أقصى الزاوية اليسري للحارس، لكن من سوء طالعه، مرت الكرة بجوار القائم بقليل، قبل أن يأتي الدور على كبير الفراعنة ليظهر في الأضواء، بتسديدة بنفس الكيفية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنها ذهبت بمحاذاة القائم الأيمن بقليل.

ظل المنتخب المصري يضغط بطول الملعب وعرضه على أمل أن يخطف هدف الأسبقية قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، لكن النتيجة لم تتغير، ومع بداية الشوط الثاني، حدث الانهيار المصري، بهدف عكسي سجله القائد أحمد فتحي في مرمى زميله في النادي والمنتخب، وهو يُحاول إبعاد الكرة قبل المهاجم، لتتنفس الجماهير الروسية الصعداء بتقدم منتخبها بهدية لا تُقدر بثمن.

وبعد 10 دقائق، أضاف الروس الهدف الثاني من هجمة منظمة انتهت بعرضية من ماريو فرنانديز للخالي من الرقابة دينيس تشيرشيف، الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك بلمسة واحدة غالط بها الشناوي، وتبعه أرتيم دوزبا بالهدف الثالث، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليقبض البلد المنظم على المباراة بثلاثية مع أول 15 دقيقة من أحداث الشوط الثاني.

ردة فعل المصريين جاءت في الدقيقة 72، بتدخل من تقنية الفيديو التي منحت صلاح ركلة جزاء نفذها بنفسه، مُسجلاً أول هدف لبلاده في كأس العالم منذ 28 عامًا، وأيضًا بنفس طريقة هدف مجدي عبد الغني الشهير من علامة الجزاء، لتخسر مصر في النهاية بنتيجة 3-1، وتُصبح قاب قوسين أو أدنى من حجز تذكرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي في أقرب فرصة بعد مباراة الجولة الثالثة ضد السعودية.