أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان

“القدس العربي”: أعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، الثلاثاء، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هايلي ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء. ووجه كل من بومبيو وهايلي انتقادات لاذعة للمجلس.

وقال بومبيو، إن “إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان”، مضيفا أن “هذه الحقوق منحة من الله ولا يمكن لأي حكومة أن تنتزعها”، على حد تعبيره. واتهم بومبيو، المجلس بـ”حماية الأنظمة غير الديمقراطية”.

وأوضحت هايلي أن “التحيز المزمن ضد إسرائيل” هو أحد الأسباب الرئيسية وراء القرار. وقالت “ظل مجلس حقوق الإنسان لفترة طويلة حاميا لمنتهكي حقوق الإنسان ومكانا للتحيز السياسي”، مضيفة أنها لم تتخذ قرار الانسحاب باستخفاف. وتابعت “إن أكثر الأنظمة اللاإنسانية في العالم تواصل الإفلات من المتابعة”.

وأضافت “سنواصل القيادة في مجال حقوق الإنسان خارج مجلس حقوق الإنسان -المسمى بشكل غير ملائم- وإذا تم إصلاحه فسيسعدنا العودة إليه”.

واتهمت هايلي المجلس إلى جانب التحيز ضد إسرائيل بـ”حماية الأنظمة غير الديمقراطية”. وقالت إن القرار جاء بعدما لم تتحل أي دول أخرى “بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا” من أجل إصلاح المجلس “المنافق والأناني”. وأضافت “بفعلنا هذا، أود أن أوضح بشكل لا لبس فيه أن هذه الخطوة ليست تراجعا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان”.

وكان مسؤولون أمميون طلبوا عدم كشف هوياتهم أكدوا في وقت سابق من الثلاثاء أنهم يتوقعون صدور قرار أمريكي بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.

ويأتي القرار الأمريكي، بعد أن صوت المجلس في مايو/أيار الماضي على التحقيق في استشهاد متظاهرين فلسطينيين في غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة، وهو ما أغضب كلا من أمريكا وإسرائيل.

كما يأتي القرار أيضا في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأمريكية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك.

وهددت هايلي مرارا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من المجلس الذي تأسس عام 2006 لدعم وحماية حقوق الإنسان حول العالم والذي يتخذ من جنيف مقرا.

مفوض حقوق الإنسان: كان على أمريكا تعزيز مشاركتها وليس الانسحاب

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الثلاثاء، عن استيائه من قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قائلا إنه كان على واشنطن بدلا من ذلك أن تعزز مشاركتها بالنظر إلى عدد الانتهاكات على مستوى العالم.

وقال بن رعد، في تغريدة على تويتر، إن القرار الذي أعلنته هايلي “نبأ مخيب للآمال وليس مفاجئا حقا”، مضيفا أنه “بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم فإن الولايات المتحدة كان عليها أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب”.

“Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today’s world, the US should be stepping up, not stepping back” — UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018