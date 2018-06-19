﻿نصب تمثال أكثر شبها برونالدو من القديم في مطار ماديرا

لشبونة – رويترز: ذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه تم تغيير تمثال برونزي كان موضع الكثير من السخرية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطار ماديرا ونصب تمثال آخر يشبهه بشكل أكبر، بناء على طلب عائلة النجم العالمي الشهير.وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن عملية الاستبدال تمت بسرية وبدون أي دعوة لوسائل الإعلام صباح الجمعة الماضي قبيل مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم. وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها وأحرز رونالدو أهداف البرتغال الثلاثة. وكان التمثال الأصلي الذي نحته الفنان المحلي إيمانويل سانتوس موضع الكثير من السخرية، وهو شيء قال عنه الفنان إنه أحزنه ولم يكن وقعه سهلا عليه. ومع ذلك تم تكليف سانتوس بعمل محاولة ثانية.