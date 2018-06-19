﻿مدافع بنما توريس يجهش بالبكاء بعد سماع النشيد الوطني لبلاده

سوتشي (روسيا) – د ب أ: أجهش مدافع بنما رامون توريس، الذي سجل هدف صعود منتخب بلاده لأول مرة إلى كأس العالم، في البكاء خلال سماع النشيد الوطني لدولته قبل مباراة الفريق الأولى في مونديال روسيا أمام بلجيكا.

وقال توريس: «سماع النشيد الوطني في المونديال أمر مؤثر للغاية، كنت متأثرا جدا وتساقطت مني الدموع، كنت سعيدا بهذا الأمر». وأضاف: «أنا حزين بعض الشيء لأننا خسرنا، على الجانب الفردي والجماعي أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد للغاية».

وخسرت بنما مباراتها الأولى في كأس العالم أمام المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة. وتابع: «حدث كل ما كان يجب أن يحدث، والآن علينا أن نتعافى وأن نفكر في المباراة المقبلة». وتلتقي بنما مع إنكلترا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة. وتحول توريس قبل ثمانية أشهر إلى بطل كبير في بنما بعدما سجل في مرمى كوستاريكا في الدقائق الأخيرة الهدف الذي وضع بلاده في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.