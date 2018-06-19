﻿لوكاكو لا يبحث عن الانجازات الشخصية مع بلجيكا

سوتشي – د ب أ: أكد روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا أنه لم يكن يحلم بالحصول على لقب هداف التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وحل لوكاكو ثالثا في قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا خلف البولندي روبرت ليفاندوسكي صاحب الصدارة برصيد 16 هدفا والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الوصافة برصيد 15 هدفا. وسجل لوكاكو هدفين ليقود منتخب بلجيكا للفوز على بنما 3/صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لمونديال روسيا. وقال لوكاكو: «لا أفكر في الانجازات الشخصية، الأهم هو الفريق». ومن جانبه أعرب روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عن سعادته بالفوز. وقال مارتينيز: «الفوز في المباراة الأولى دائما استثنائي». وأضاف: «منتخب بنما يلعب بشكل منظم جدا، لكن إمكانياتنا الإضافية ظهرت في الشوط الثاني، كنا ندرك أنه يتحتم علينا أن نتحلى بالصبر».