﻿السعودية في مهمة انتحارية لتعويض كارثة الافتتاح

موسكو – الأناضول: يخوض المنتخب السعودي، مهمة انتحارية لإنعاش آماله في التأهل للدور التالي بكأس العالم، عندما يصطدم بأوروغواي.

ويسعى «صقور» السعودية لتعويض كارثة الافتتاح والهزيمة من روسيا بخمسة أهداف نظيفة، لذا فإنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على أحد أقوى منتخبات المجموعة وهو أوروغواي للعبور إلى الدور التالي. وحذر الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب السعودية لاعبيه من خطورة الخصم أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية.

ومن المتوقع أن يجري بيتزي تغييرات على التشكيلة، وتحديدا في حراسة المرمى، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه عبدالله المعيوف خلال اللقاء الأول. كما سيعتمد على تيسير الجاسم وسلمان الفرج ويحيى الشهري، إضافة للثنائي الهجومي سالم الدوسري وفهد المولد.