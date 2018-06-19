﻿المجموعة الثامنة: خطأ دفاعي وهدف عكسي يقودان السنغال إلى الفوز على بولندا

موسكو – د ب أ: استهل المنتخب السنغالي مشواره في مونديال روسيا بالفوز على نظيره البولندي 2/1 أمس على ملعب «سبارتاك موسكو» في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف عكسي سجله البولندي تياغو سيونيك بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37. وأضاف مباي نيانغ الهدف الثاني للسنغال من خطأ دفاعي فادح في الدقيقة 60 ثم رد غرزيغورز كريتشوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. واعتلى المنتخب السنغالي بذلك صدارة المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب اليابان الذي تغلب على كولومبيا 2/1. وبات المنتخب السنغالي أول فريق أفريقي يتمكن من الفوز على بولندا، كما أنه أول فريق أفريقي يهز شباك بولندا في كأس العالم. كما اصبح المنتخب السنغالي أول فريق افريقي يحقق الفوز في مونديال روسيا بعد خسارة مصر وتونس والمغرب ونيجيريا في الجولة الأولى. وقبل المونديال خاض منتخب السنغال مباراتين وديتين حيث خسر امام كرواتيا 1/2 وفاز على كوريا الجنوبية 2/صفر فيما تعادلت بولندا مع تشيلي 2/1 وفازت على ليتوانيا 4/صفر. ويشارك المنتخب السنغالي للمرة الثانية في المونديال حيث وصل في مشاركته السابقة في نسخة 2002 إلى دور الثمانية. فيما يشارك منتخب بولندا في كأس العالم للمرة الثامنة، وكان أفضل إنجاز سابق للفريق هو حصد المركز الثالث مرتين في نسختي 1974 و1982.