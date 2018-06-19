﻿مهرجان «عيش الأشرفية» دعوة متجدّدة إلى السهر والسياحة وانطلاقة قوية للمهرجانات الصيفية اللبنانية

بيروت – «القدس العربي» : الأشرفية كانت على موعد مع السهر والغناء ضمن مهرجان «عيش الأشرفية» السنوي الذي تنظمه للسنة الثامنة على التوالي الجمعية بدعم من بلدية بيروت وبرعاية وحضور الوزير ميشال فرعون ونواب الأشرفية.

وبات المهرجان محطة سنوية تستقطب ألمع النجوم في سهرة حالمة وصاخبة تقام في وسط ساحة ساسين حيث تضّج الساحة بزوّارها الذين يأتون اليها من كلّ المناطق للقاء نجومهم والاستمتاع بأغانيهم.

وقد أحيا هذه السهرة المجانية التي امتدت إلى ساعات الصباح الأولى والتي ادخلت البهجة في نفوس المواطنين 10 من ألمع النجوم بقيادة المايسترو إيلي العليا تناوبوا في الوقوف على المسرح وأدّوا أجمل أغانيهم وتفاعل معهم الجمهور، الذي هتف وصفقّ ورقص على وقع أغانيهم، والنجوم هم نوال الزغبي التي اختتمت السهرة وأشعلت حماسة الجمهور بحضورها واطلالتها المميّزة والأنيقة وأبرز ما غنتّ «كراميل»، «بالقلب»، «مين حبيبي أنا»، «روحي يا روحي» وغيرها، والفنان زياد برجي، وناجي الأسطا وغسان الرحباني، وحنين ومايك ماسي ودينا حايك وزين العمر وشيراز ويوري مرقدي.

عجلة المهرجانات الصيفية في لبنان انطلقت بمهرجان «عيش الأشرفية « الذي افتتحه الوزير فرعون الذي رأى» اّن الفرح كبير الليلة لأنّ هذه الأمسية المميزة من مهرجان عيش الأشرفية تتزامن مع عيد الفطر، فبلدنا مميز والأعياد والقيم المسيحية والإسلامية تعني كل المناطق وجميع اللبنانيين».

وأضاف: «كل سنة، نبدأ بالمهرجان الشعبي المجاني في الأشرفية، وندخل في جوّ المهرجانات في كل لبنان، في أماكن أثرية وتراثية بهدف إحياء بلدات ومناطق مختلفة. صحيح أن المهرجان هو إشارة إلى أن الأمن مستقر وأن الحياة تنبض، وصحيح أن النبض يظل موجوداً والهواجس أيضاً وهناك أزمات تخلق جواً من اليأس، لكن خطر الخضوع للأمر الواقع كبير والاستسلام للفساد والترهيب وشراء الضمائر لمصالح بعيدة عن المصلحة العامة كلفتها أكبر بكثير. ولذا، يجب أن يظل هناك حوار ونبض حياة قوي عبر إقامة نشاطات فنية وثقافية وتراثية، ومن خلال إيمان قوي وتمسك بكل القيم الحضارية التي تميزنا وتجعلنا لا نتنازل عن حقوقنا، وتدفعنا إلى أن نتطلع إلى الأعلى، وتذكرنا برسالتنا في هذه المنطقة والعالم».

وأضاف فرعون: «إن كل مهرجان يسلط الضوء على منطقة وعلى الفرص الموجودة فيها وعلى حاجاتها الإنمائية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وفي منطقة الأشرفية هناك حركة وحضارة وفرص، لكن حاجاتنا أيضا كبيرة، لا سيما أن ثمة مشاريع كثيرة قد تأخرت، ولكن للمرة الأولى يمكننا القول إنه بفضل العمل الكبير المشترك الذي قامت به في السنة الأخيرة بلدية بيروت المحافظ زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي والأعضاء وجميع المسؤولين، فإن المشاريع بدأت وأصبحت جاهزة للتنفيذ في الأشهر المقبلة، وسنتابعها كلنا».

واكد «أن جمعية عيش الأشرفية أرادت هذه السنة أن تركز على الإنماء، والمطلوب من البلدية أكثر في منطقة يعيش فيها مئات الآلاف ويمرون بها».

وهنّأ القيمين وفريق عيش الأشرفية على كل ما يبذلونه وهذا المهرجان السنوي الذي ينظمونه، لافتاً إلى «أن الصيغة الجديدة هذه السنة هي الإلتزام بقضايا المنطقة، إذ من غير المسموح أن نضّحي بأي عمل يفيد الأشرفية وأهلها أو يخدم بيروت ولبنان».

كما كرّمت الجمعية البطل اللبناني مكسيم شعيا، الذي ألقى كلمة شكر فيها كلّ من نظم هذا الاحتفال، وقال: «إن أغلبيتكم تعرفونني من خلال تسلق الجبال وعبور المحيطات، ولكن ما لا تعرفونه أني ولدت وتربيت هنا في الأشرفية، وكلما سافرت وحققت إنجازا عدت إلى الأشرفية، وكلما سافرت كلما تأكدت أن هذا البلد فريد ومميز».

وأضاف: «أنصح الجيل الجديد بألا يخاف من أن يتحد مع نفسه لتحقيق كل طموحاته وأحلامه، ولكن لا ينسى بلده لبنان، بل أن يعود إلى بلدته التي حضنته، مثلما حضنتني الأشرفية».

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