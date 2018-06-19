﻿موريتاني طلّق عروسه ليلة الزفاف انتصاراً لشرف القبيلة

نواكشوط – «القدس العربي»: طلّق الشاب الموريتاني «م. م. س» زوجته الفتاة « م.خ» أمس بعد أن أمهرها خمسة ملايين أوقية موريتانية (41 ألف دولار) وذلك انتصاراً لشرف قبيلته بعد أن لاحظ غياب وجهاء قبيلة زوجته عن حفل الزفاف.

وذكر موقع «الزمان- إنفو» الموريتـــاني المســتقل «أن السبب الذي تذرع به الزوج في سرعة طلاقه للفتاة كان عدم حــضور رجال ووجهاء أسرتها لحفل الزفاف الذي حضره العشرات من أقارب الزوج من بينهم وجهاء وفقهاء ومسؤولون في الدولة».

وفوجئ أقارب الزوج بغياب أقارب الفتاة عن حفل الزفاف، وهو ما اعتبره الزوج استهزاء من أهل الفتاة بأقاربه فانتصر لشرف القبيلة بتطليق الزوجة ليلة الزفاف.

يذكر أن للقبيلة في المجتمع الموريتاني حضوراً كبيراً، فالجميع يقدسها ويفتخر بمآثرها وينتصر لها إن دعت الضرورة.