﻿البحث عن علاقات عاطفية… ظاهرة ملحوظة خلال المونديال

موسكوـ أ ف ب: يعد المشجع الأرجنتيني أغوستان أوتيلو في أحد متنزهات موسكو عدد أرقام هواتف الشابات الروسيات وليس عدد الأهداف التي سجلها منتخب بلده المشارك في مونديال روسيا.

ويقول الشاب وهو مهندس يبلغ 26 عاماً متباهياً: «لدي أربعة أرقام». ويتنافس أوتيلو الذي ارتدى قميص منتخب بلاده الأزرق والأبيض مع أصدقاء له لمعرفة من منهم يمكنه جمع أكبر عدد من الأرقام.

ويعوّل أوتيلو على «عامل الغرابة» ليساعده على «إيجاد الحب» في العاصمة الروسية.

ويوضح قائلاً: «لا نعرف ماذا عسانا نفعل في الوقت الفاصل بين المباريات لذا فكرنا أن نحاول التعرف على الشعب الروسي بشكل أفضل».

ويطلع الاصدقاء الأرجنتينيون على صور سيلفي لشابات روسيات عبر تطبيق «تيندر» الشهير للتعارف والمواعدة.

ويقول أوتيلو: «المنافسة قوية بسبب عدد الرجال الكبير الذين أتوا الى روسيا لحضور كأس العالم فيما قليل من الشابات يتكلمن الانكليزية أو الاسبانية».

إلا أن حاجز اللغة لم يمنع الروس وآلافاً من مشجعي كرة القدم الأجانب من الاختلاط في شوارع موسكو رغم الرسائل المتناقضة التي وجهت الى النساء الروسيات من قبل السياسيين.

فعشية انطلاق المونديال حذرت النائبة الشيوعية تامارا بليتنيفا، النساء الروسيات من أن المغامرات العاطفية القصيرة مع مشجعي كرة القدم قد تتركهن يربين أطفالا «من جنس آخر» بمفردهن.

وقالت بيرنيفا التي ترأس لجنة شؤون العائلة والنساء والآطفال في مجلس النواب «يجب ان نرزق بأطفال لنا».

لكن النائب ميخائيل ديغتياريوف القومي المتشدد كان له موقف مناقض تماما.

حيث أكد «كلما كان عدد قصص الحب المرتبطة بكأس العالم كبيراً كلما رزقنا بعدد أكبر من الأطفال وكلما كان الوضع أفضل».

أما الكرملين فقال إن قصص الحب خلال كأس العالم أمر شخصي.

وأوضح دميتري بيسكوف الناطق باسم فلاديمير بوتين: «يمكن للنساء الروسيات أن يدرن أمورهن بمفردهن. إنهن أفضل نساء الأرض».

وتؤكد شابة في الخامسة والعشرين قالت إن اسمها ماريا س. انها كانت تنتظر «بفارغ الصبر» انطلاقة المونديال « بسبب الفرص الكثيرة للالتقاء بالأجانب».

وتؤكد الشابة السمراء التي تابعت دروسا بالانكليزية قبل كأس العالم «هذه هي الميزة الرئيسية» للمونديال.

صديقتها ليوبوف التي تتكلم ثلاث لغات أجنبية الى جانب الروسية، تؤكد هي أيضا ان كأس العالم «فرصة ذهبية».

وتوضح بفرح: «عادة أواعد شخصين في الاسبوع أما الآن فلدي أربعة، وأرفض بعض العروض كذلك».

ولا تملك أي من الصديقتين أوهاماً حول مصير هذه العلاقات وعودة الرجال الذين يواعدونهما الى بلدانهم بعد انتهاء كأس العالم.

وتقول ليوبوف: «إنها مثل علاقات غرامية تقام خلال العطلة السنوية لكن الفارق أننا نحن سنبقى هنا».