نائب كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم الاستقالة

يعتزم جو هاغن، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، الاستقالة من منصبه، بحسب وكالة “أسوشيتد برس″ الأمريكية.

وأوضحت الوكالة، الثلاثاء، أن هاغن قرر ترك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أجل العمل في القطاع الخاص.

وأضافت أن المسؤول الأمريكي سيترك منصبه بحلول السادس من يوليو/تموز المقبل، دون تفاصيل إضافية.

وأشارت الوكالة إلى أن هاغن، هو الذي تولى إدارة التخطيط لقمة الأسبوع الماضي بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتعقيبًا على ذلك، قال ترامب، في بيان مقتضب، إن هاغن “كان عنصرًا أساسيًا في إدارتي”.

وتأتي استقالة هاغن ضمن موجة استقالات شهدتها إدارة ترامب منذ توليها السلطة بشكل لم يسبق له مثيل في الإدارات الأمريكية السابقة.

(الأناضول)





