إسرائيل تقصف 25 هدفا في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف ليل الثلاثاء الأربعاء حوالى 25 هدفا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من هذه الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان إنه أحصى نحو ثلاثين قذيفة بينها صواريخ اطلقت ليلا من القطاع على إسرائيل.

واضاف الجيش في بيانه أن “منظمة حماس الارهابية استهدفت المدنيين الإسرائيليين ليلا عبر تعريضهم لهجوم شديد بصواريخ، وتجر قطاع غزة وسكانه المدنيين إلى تداعيات اسوأ”.

وتأتي عأمال العنف الجديدة هذه في أجواء من التوتر يشهده قطاع غزة والمناطق المحيطة به منذ اسابيع.

وخاضت إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ثلاث حروب منذ 2008.

ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع المحاصر. (أ ف ب)