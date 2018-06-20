حفيدة الملكة إليزابيث الثانية تضع مولودها الثاني

لندن: أعلنت العائلة الملكية في بريطانيا الثلاثاء أن حفيدة الملكة اليزابيث الثانية زارا تيندال، وضعت للمرة الثانية، وهي طفلة.

وقال قصر بكنغهام إن الملكة وكبار العائلة المالكة يشعرون بالسعادة بعدما وضعت تندال (37 عاما) وزوجها لاعب الرجبي الدولي السابق في منتخب انجلترا، مايك تندال، مولودهما الثاني.

ولدى، زارا، البطلة الدولية السابقة في الفروسية، ومايك تيندال، ابنة عمرها 4 سنوات.

ووالدة، زارا تيندال، هي الأميرة آن، ثاني أكبر أبناء الملكة الأربعة وابنتها الوحيدة.

وقال القصر “سيتم تأكيد اسم الطفلة في الوقت المناسب”، مضيفا أن الفتاة هي الحفيدة الرابعة لآن والحفيدة السابعة للملكة وزوجها الأمير فيليب.(د ب أ)