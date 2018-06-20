الأمم المتحدة: قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان الأممي محبط

جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “محبط” و”خبر مفاجئ”.

ونشر الحسين تغريدة عبر تويتر قال فيها: “بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تعزز (جهودها)، ولا تنسحب”.

وكانت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أعلنت مساء الثلاثاء انسحاب بلادها من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

وأوضحت هيلي أن “التحيز المزمن ضد إسرائيل” هو أحد الأسباب الرئيسية وراء القرار.

وقالت: “ظل مجلس حقوق الإنسان لفترة طويلة حاميا لمنتهكي حقوق الإنسان ومكانا للتحيز السياسي”. (د ب أ)