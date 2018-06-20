رئيس جنوب السودان ورياك مشار يلتقيان في اثيوبيا للمرة الأولى منذ عامين

اديس أبابا: يعقد الرئيس جنوب السودان سلفا كبير وخصمه الكبير زعيم المتمردين رياك مشار في اديس أبابا الأربعاء اول لقاء بينهما منذ عامين، لمحاولة اعادة السلام إلى بلدهما الذي تدمره حرب اهلية منذ 2013.

وتحت ضغط الأسرة الدولية، دعا رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد أحمد أبيي الذي يرئس المنظمة الاقليمية “الهيئة الحكومية للتنمية” (ايغاد) كير ومشار إلى اديس أبابا. وتعمل هذه المنظمة منذ أشهر على تحريك عملية السلام من دون جدوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية إن أبيي سيدعو “المسؤولين إلى تقليص خلافاتهما والعمل على إرساء السلام في جنوب السودان وتخفيف حمل الموت والتهجير عن سكان جنوب السودان”.

وكان سفير جنوب السودان في اثيوبيا جيمس بيتيا مورغان أكد أن الرئيس كير سيحضر. من جهته قال ماناساه زيندو المسؤول الكبير في الحركة التي يترأسها مشار “ننتظر ان يصل مشار إلى اديس أبابا، على الارجح اليوم (الثلاثاء) أو غدا”.

وعلى الرغم من تأكيده من قبل مصادر رسمية، يبقى هذا الاجتماع غير مؤكد بسبب اللقاءات السابقة التي الغيت والوعود التي قطعت خلال عملية السلام ولم تنفذ.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير عرض استضافة هذا الاجتماع. لكن مشار رفض هذا الاحتمال بينما طلبت حكومة جنوب السودان أن يعقد اللقاء خارج المنطقة وقالت إنها تفضل جنوب افريقيا.

وسيكون هذا اللقاء الأول منذ المعارك العنيفة في جوبا عاصمة جنوب السودان في تموز/ يوليو 2016. وانهت هذه المواجهات اتفاق سلام ابرم في آب/ اغسطس 2015 وسمح لمشار بالعودة الى منصب نائب الرئيس والى جوبا.

وتمارس الأسرة الدولية وفي مقدمها الولايات المتحدة ضغوطا منذ اشهر طويلة في محاولة لاعادة تفعيل اتفاق السلام المبرم في اب/ اغسطس 2015 وانتهك عدة مرات. (أ ف ب)