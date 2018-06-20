كوريا الشمالية قد تبدأ قريباً في تسليم رفات جنود أمريكيين

واشنطن: قال مسؤولان أمريكيان يوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تبدأ خلال أيام قليلة نقل رفات جنود، بينهم أمريكيون، فقدوا خلال الحرب الكورية.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن كوريا الشمالية ستسلم الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن يتم نقلها لاحقاً إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

وقال أحد المسؤولين إن من المتوقع تسليم رفات “عدد كبير” لكنه امتنع عن ذكر عدد محدد في ضوء عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وذكر المسؤولان أن التعرف على هوية أصحاب الرفات قد يستغرق شهوراً وربما أعواماً.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كيم في قمة تاريخية الأسبوع الماضي في سنغافورة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقب القمة إن كوريا الشمالية وافقت على إعادة رفات الجنود الأمريكيين. (رويترز)