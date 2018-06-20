ناشطون يتظاهرون بعنف ضد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية خلال تناولها العشاء في مطعم مكسيكي – (فيديو)

واشنطن: قطع محتجون بصخب الثلاثاء، عشاء وزيرة الامن الداخلي كريستن نيلسن في مطعم مكسيكي في واشنطن وهم يرددون هتاف “عار عليك!”، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسة الهجرة التي فصل بموجبها اكثر من 2300 طفل عن آبائهم المهاجرين بطريقة سرية.

وفي تسجيل فيديو مدته حوالى عشر دقائق وضعته منظمة اشتراكية على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر عدد من الناشطين وهم يدينون بصخب سيدة شقراء جالسة امام مائدة في مطعم وقد خفضت رأسها في الظل.

ويقول احد هؤلاء المحتجين “الوزيرة نيلسن (…) كيف يمكنكم الاستمتاع بتناول طعام مكسيكي بينما تقومين بإبعاد وسجن عشرات الآلاف من الاشخاص الذين جاؤوا ليطلبوا اللجوء الى الولايات المتحدة؟”.

ويردد ناشطو منظمة “الاشتراكيون الديموقراطيون في امريكا” (مترو دي سي ديموكراتيك سوشاليستس اوف امريكا) بعد ذلك “عار عار عار عليك!”.

واوضحت المنظمة في بيان انها لن تترك وزيرة الامن الداخلي “تتناول طعامها بسلام وفي الوقت نفسه تأمر موظفيها بانتزاع فتيات صغيرات من امهاتهن وصبية صغار يبكون من آبائهم”.

واضافت ان “هذه الاعمال الوحشية يجب ان تتوقف والذين يتولون القيادة يجب ان يحاسبوا”، مشيرة الى ان “عشاء الوزيرة نيلسن قد يكون افسد لكن هذا لا يشكل شيئا بالمقارنة مع الاهوال التي سببتها لعائلات بريئة”.

وتواجه كريستن نيلسن ضغوطاً لتبرير سياسة فصل الاطفال عن عائلاتهم المهاجرة سراً على الحدود.

ودافع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن وزيرة الامن الداخلي، مؤكداً في تغريدة مساء الثلاثاء انها قامت “بعمل رائع″ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته قبل يوم وبدت فيه ممثلة سياسة عدم التسامح الذي تبديه ادارتها في هذا المجال. (أ ف ب)