الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتقال 22 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، على حد زعمه.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادةً ما تتم حملات الاعتقالات الإسرائيلية في صفوف الفلسطينيين من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وبشكل شبه يومي.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظة التحرير)، وصل عدد الأسرى 6500 أسير، بينهم 350 طفلاً و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 أسير إداري (بدون تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. (الأناضول)