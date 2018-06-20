مقتل 30 جنديا أفغانيا في أول هجوم كبير منذ الهدنة مع طالبان

كابول: قال حاكم إقليم بادغيس الأفغاني إن حركة طالبان قتلت 30 من قوات الأمن في كمين في الإقليم الواقع بغرب البلاد الأربعاء، في أول هجوم كبير منذ وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وانتهى وقف إطلاق النار الذي أعلنته طالبان لثلاثة أيام يوم الأحد.

وذكر عبد الغفور مالك زاي حاكم الإقليم أن طالبان هاجمت نقطتي تفتيش في الساعات الأولى من الصباح. وقال عبد العزيز بك رئيس المجلس الإقليمي في بادغيس إن طالبان استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة بالا.

وتابع بك “تدفقت أعداد كبيرة من طالبان من عدة اتجاهات”.

وكانت الحكومة قد دعت أيضا إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر، ودخل مقاتلو طالبان مدنا عديدة في أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع احتفالا بالعيد.

ومددت الحكومة هدنة أعلنتها من جانب واحد، كان من المقرر أن تنتهي اليوم، لمدة عشرة أيام. (رويترز)