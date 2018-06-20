إسرائيل ترحب بانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان

القدس: رحبت إسرائيل الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في البيان: ” تشكر إسرائيل الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، ووزير الخارجية (مايك) بومبيو، والسفيرة (الأمريكية لدى الأمم المتحدة نايكي) هيلي، على قرارهم الذي يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممي وأكاذيبه”.

وأضاف: “على مدار سنوات طويلة أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل”، على حد زعمه.

واعتبر مكتب رئيس الوزراء، أن “قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة يشكل تصريحاً لا لبس به بأنه لقد طفح الكيل”.

وتابع: “إسرائيل ترحب بهذا القرار الأمريكي”.

و الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

وعقب ذلك، وصف زيد رعد زيد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرار انسحاب واشنطن من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بـ”المخيب للآمال”.

فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي، الانسحاب من المجلس الأممي، “تقويضًا لدور واشنطن الداعم للديمقراطية على الساحة العالمية”.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت في الأشهر الماضية، إن تل أبيب طلبت من واشنطن الانسحاب من المجلس الأممي، “احتجاجاً” على اعتماده قرارات “مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة لممارسات إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (الأناضول)