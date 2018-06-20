التحالف بقيادة السعودية يعلن السيطرة على مطار الحديدة في اليمن

دبي: أعلن ضابط كبير في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاربعاء، ان القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكري سيطرت على مطار الحديدة “بالكامل”.

وفي شريط فيديو نشرته وكالة الانباء الاماراتية على حسابها على موقع تويتر الاربعاء، قال العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن “تم (…) اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة الوية العمالقة وبإسناد من قوات التحالف”، مشيراً الى انه “تم تطهير المطار بالكامل (من الحوثيين) والسيطرة عليه”. (أ ف ب)