والدة ميسي: الحلم الأكبر لنجلي هو الفوز بكأس العالم

بوينس آيرس: أكدت سيليا كوشيتيني، والدة قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، أن نجلها يأمل في حصد لقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت كوشيتيني في مقابلة بثتها القناة التليفزيونية الـ 13 للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الثلاثاء: “أراه مفعما بالتطلعات الكبيرة لأن أمله هو الاتيان بكأس العالم، إنها إحدى أكثر الرغبات التي يتطلع لتحقيقها”.

وأشارت والدة ميسي إلى أنها ترى نجلها يتمتع بهدوء كبير وطمأنينة، وكشفت أنها طلبت منه قبل توجهه إلى روسيا بأن يلعب المونديال كما لو كان في ملعب “جراندولي”، ملعب نادي مدينة روساريو، مسقط رأسه والذي لعب له خلال فترة الطفولة.

وأضافت: “نحن نعاني من الانتقادات عندما يقولون أنه لا يولي اهتماما بالمنتخب الأرجنتيني، ولكن إذا رأوه كما نراه نحن وهو يعاني ويبكي …”.

ويخوض ميسي (30 عاما) في روسيا المونديال الرابع له في مسيرته بعد أن خاض أول بطولة في ألمانيا عام 2006 ثم جنوب أفريقيا 2010 ثم البرازيل 2014، وشهد هذا المونديال الأخير فوز المنتخب الأرجنتيني بمركز الوصافة بعد أن خسر صفر / 1 أمام ألمانيا في النهائي. (د ب أ)