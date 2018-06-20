روسيا ترشح نفسها لانتخابات مجلس حقوق الانسان الدولي

موسكو: أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2021 إلى عام 2023، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الاربعاء.

وقال فيودور ستيسوفسكي، السكرتير الصحافي للبعثة: “ستواصل روسيا عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2021 إلى عام 2023.

وكانت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الدولي قد انتهت في 31 كانون أول/ ديسمبر 2016 ، وبتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام نفسه لم يعاد انتخابها للمجلس.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى الأمم المتحدة، وتشكل في عام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.

وكانت نيكي هالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت أمس الثلاثاء انسحاب بلادها من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

وأوضحت هالي أن “التحيز المزمن ضد اسرائيل” هو أحد الاسباب الرئيسية وراء القرار.

وقالت هالي: “ظل مجلس حقوق الإنسان لفترة طويلة حاميا لمنتهكي حقوق الإنسان ومكانا للتحيز السياسي”.

وتابعت هالي “أن أكثر الأنظمة اللاإنسانية في العالم تواصل الإفلات من المتابعة”.

وأضافت “سنواصل القيادة في مجال حقوق الإنسان خارج مجلس حقوق الإنسان- المسمى بشكل غير ملائم- وإذا تم إصلاحه فسيسعدنا العودة إليه”. (د ب أ)