الاحتلال يهدم منزلاً فلسطينياً شمال القدس

رام الله: هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، صباح الأربعاء، منزلاً فلسطينياً في بلدة “قلنديا” شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم “البناء بدون ترخيص”.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة برفقة جرافات عسكرية، وهدمت منزلاً مكون من غرفتين.

وأضاف الشهود أن المنزل مأهول بالسكان، وكان مشيداً قبل عدة سنوات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أخطر بهدم 20 منزلاً فلسطينياً في البلدة ذاتها، عى خلفية الذريعة ذاتها.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء بدون ترخيص في المناطق المصنفة “ج”، بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.

وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق “ج”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها. (الأناضول)