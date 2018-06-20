فلسطين: انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان “مكافأة للاحتلال الإسرائيلي”

رام الله: قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “مكافأة للاحتلال الإسرائيلي، وتشجيعاً على العدوان وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي الأربعاء، إن “الانتقادات الأمريكية للمجلس دليل دامغ على خشية واشنطن من محاسبة إسرائيل لسجلها الأسود الحافل بالعنصرية والتطرف والعدوان”.

وأشارت إلى أن “التحيّز الأمريكي لإسرائيل (هو) السبب الحقيقي وراء الانسحاب” من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره مدينة جنيف السويسرية.

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسمياً من مجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

وادعت هيلي، أن المجلس “منحاز سياسياً”، زاعمةً أن بلادها اتخذت قرار الانسحاب، “لأن التزامنا لا يسمح لنا بالبقاء كجزء من منظمة منافقة تخدم نفسها وتسخر من حقوق الإنسان”.

وعقب ذلك، وصف زيد رعد زيد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرار انسحاب واشنطن من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بـ”المخيب للآمال”.

فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي، الانسحاب من المجلس الأممي، “تقويضاً لدور واشنطن الداعم للديمقراطية على الساحة العالمية”.

بدوره، علّق أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، قائلاً: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “يضطلع بدور مهم للغاية في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها في جميع أنحاء العالم”.

من جانبه شدد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فويسلاف سوك، على ضرورة اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار سد الفراغ بالمجلس الناتج عن انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت في الأشهر الماضية، إن تل أبيب طلبت من واشنطن الانسحاب من المجلس الأممي، “احتجاجاً” على اعتماده قرارات “مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة لممارسات إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (الأناضول)