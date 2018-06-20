السعودية تعتقل ناشطتين اضافيتين من المدافعات عن حقوق المرأة

دبي: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاربعاء، ان السعودية تواصل ما وصفته ب “حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة” مع اعتقالها ناشطتين اضافيتين مؤخراً، قبل ايام من رفع حظر القيادة عن المرأة.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة الاربعاء فأن السلطات السعودية اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في 6 حزيران/يونيو الماضي بعد ان “عبرت علناً عن تضامنها مع ثلاث من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في أيار/مايو” الماضي.

وفي 10 حزيران/يونيو، تم اعتقال مياء الزهراني وهي صديقة عبد العزيز، بعد نشرها رسالة طلبت منها عبد العزيز ان تنشرها حال اعتقالها.

وقالت المنظمة ايضاً “ذكر نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على ناشطين آخرين منذ 15 أيار/مايو”.

ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من مسؤولين سعوديين.

وكانت السعودية اعلنت في ايار/مايو الماضي اعتقال 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة.

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بانهاء ولاية الرجل على المراة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم”.

واضافت “يبدو أن جريمة نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين”.

وتم الافراج عن ثمانية من المعتقلين ال 17 مؤقتاً بانتظار انتهاء التحقيق، بحسب السلطات السعودية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية ان الموقوفين أقروا بـ”التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.

وكانت وسائل الإعلام الموالية للسلطات اتهمتهم بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات”.

وتستعد المملكة وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للنساء بقيادة السيارة، لرفع هذا الحظر عن النساء اعتباراً من 24 حزيران/يونيو الجاري.(أ ف ب)