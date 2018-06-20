إيفا لونغوريا تضع طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون

لوس انجليس: وضعت الممثلة الشهيرة إيفا لونغوريا (43 عاماً) طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال خوسيه باستون.

وأعلنت إيفا وخوسيه (50 عاماً) أن المولود ذكر، وأطلقا عليه اسم سانتياغو انريكي.

وكانت إيفا قد أكدت نبأ حملها في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وذكرت مجلة هولا يو اس ايه، الناطقة باللغة الإسبانية أن إيفا قالت إنها وضعت طفلها الثلاثاء.

ونقلت المجلة عن الزوجين القول” نحن ممتنان لهذه النعمة الجميلة”.

ويشار إلى أن العلاقة بين إيفا وخوسيه بدأت عام 2013، وتزوجا عام 2016.

ويذكر أن خوسيه لديه أبناء هم ناتاليا (22 عاماً) و ماريانا و خوسيه (14 عاماً) وهما توأم من زواجه الأول.

ويعد خوسيه زوج إيفا الثاني، حيث أنها تزوجت في السابق من لاعب كرة السلة توني باركر، وانفصلا عام 2011. (د ب ا)