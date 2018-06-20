صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني في روسيا

لندن – “القدس العربي”: لا تزال علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني تثير الجدل، بين من يؤكد أنهما اقتربا من الزواج، ومن يؤكد أن ما بينما صداقة فقط.

لكن صور عمرو ودينا في الكثير من المناسبات تشير إلى أن ما بينهما تجاوز مرحلة الصداقة، وكان أحدث هذه الصور عندما اصطحب عمرو دينا لمشاهدة مباراة كرة القدم بين مصر وروسيا أمس في كأس العالم، حيث حمل كل منهما تذكرته مع علم مصر.

وكان عمرو قد أحيا قبلها بيوم حفلة في روسيا، حضرتها دينا وغنى لها فيها أغنية “برج الحوت”، وهي الحفلة التي حضرها أيضاً نجله عبد الله.