عقيلة العاهل الأردني تدعو العالم ليجدد التزامه باستقبال اللاجئين- (تغريدة)
عمان: دعت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، العالم إلى تجديد التزامه باستقبال اللاجئين، بدلاً من صدّهم.
جاء ذلك في تغريدة لها على موقع الرسائل النصية “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الموافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام، والذي يصادف اليوم الأربعاء.
وورد في التغريدة: “في ظل الخوف والخسائر التي لا يمكن تصورها، يضطر اللاجئون للهروب حفاظاً على حياتهم، وبحثاً عن الأمان بعيداً عن أوطانهم”.
وتابعت الملكة رانيا: “بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، لا زال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبالهم بأذرع مفتوحة، بدلاً من الأبواب المغلقة”.
ويعد الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين العرب من فلسطين وسوريا والعراق، بحكم موقعه الجغرافي المجاور لهم، حيث يزيد عدد الفلسطينيين عن مليوني لاجئ، و1.3 مليون سوري، وآلاف العراقيين.
فيما تجدر الإشارة أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين، حيث تستضيف 3.9 ملايين لاجئ من إجمالي عددهم حول العالم البالغ 65 مليون لاجئ.
واليوم العالمي للاجئين، مناسبة يحتفي بها العالم، تخصص للتعريف بقضيتهم وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم. (الأناضول)
في ظل الخوف والخسائر التي لا يمكن تصورها، يضطر اللاجئون للهروب حفاظا على حياتهم وبحثا عن الأمان بعيدا عن أوطانهم. بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، لا زال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبالهم بأذرع مفتوحة بدلا من الأبواب المغلقة #مع_اللاجئينhttps://t.co/WtI0F2OnqV
— Rania Al Abdullah (@QueenRania) June 20, 2018
ثلث السكان ونصف العمالة أجانب جرم اقتصادي بل أم الجرائم بما فيها مديونية فلكية وفقر متنامي فيجب إغلاق كل باب عطل مليون أردني وشغل مليون أجنبي فنزف إقتصادنا عبر عقود بما جاوز 6 مليار سنوياً يحول ربعها لدولهم وسبب خراب معادلات الضمان والضرائب فتضاعفت نسبها فيجب إغلاق كل جهة تعنى بتدريب وتشغيل ورعاية حقوق غير أردني فوق أردني أو قبله ويجب إلغاء أو تجميد بنود كل اتفاقية وعقد ومعاهدة دولية ثنائية وإقليمية وأممية تعنى بحقوق غير أردني فوق أردني أو قبله ويجب تسفير عشرة آلاف أجنبي أسبوعياً وحظر تدخل سفراء