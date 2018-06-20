عقيلة العاهل الأردني تدعو العالم ليجدد التزامه باستقبال اللاجئين- (تغريدة)

عمان: دعت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، العالم إلى تجديد التزامه باستقبال اللاجئين، بدلاً من صدّهم.

جاء ذلك في تغريدة لها على موقع الرسائل النصية “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الموافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام، والذي يصادف اليوم الأربعاء.

وورد في التغريدة: “في ظل الخوف والخسائر التي لا يمكن تصورها، يضطر اللاجئون للهروب حفاظاً على حياتهم، وبحثاً عن الأمان بعيداً عن أوطانهم”.

وتابعت الملكة رانيا: “بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، لا زال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبالهم بأذرع مفتوحة، بدلاً من الأبواب المغلقة”.

ويعد الأردن من أكثر الدول استقبالاً للاجئين العرب من فلسطين وسوريا والعراق، بحكم موقعه الجغرافي المجاور لهم، حيث يزيد عدد الفلسطينيين عن مليوني لاجئ، و1.3 مليون سوري، وآلاف العراقيين.

فيما تجدر الإشارة أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين، حيث تستضيف 3.9 ملايين لاجئ من إجمالي عددهم حول العالم البالغ 65 مليون لاجئ.

واليوم العالمي للاجئين، مناسبة يحتفي بها العالم، تخصص للتعريف بقضيتهم وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم. (الأناضول)