السلطات الإيرانية تسمح للنساء بالحضور في الأماكن العامة لمتابعة مباراة المونديال

طهران: قررت السلطات الإيرانية السماح للنساء بالدخول إلى الأماكن العامة للمشاهدة الجماعية لمباراة فى كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا حيث ستتمكن النساء من متابعة المباراة المقررة الأربعاء بين المنتخبين الإيراني والإسباني على ملعب “كازان أرينا” في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء ذلك بعد موجة من الاحتجاجات على المستويين المحلي والدولي، ضد الحظر والقيود المفروضة على النساء الإيرانيات منذ فترة طويلة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا) أن هذه الرخصة سارية فقط خلال مباراة المنتخبين الإيراني والإسباني المقررة الأربعاء.

وكان حظر دخول النساء الإيرانيات إلى الأماكن العامة المقام بها شاشات العرض الجماعي لمباريات المونديال ، قد جرى تطبيقه خلال المباراة الأولى للمنتخب الإيراني في المونديال الحالي.

وأوضحت الوكالة أن النساء الإيرانيات سيتمكن من الدخول إلى مدرجات استادي “أزادي” وتختي في طهران لمتابعة المباراة التي ستبث في الاستادين على الهواء عبر شاشة عرض عملاقة ، لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء الإيرانيات بدخول استاد أزادي منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. (د ب أ)