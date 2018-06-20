“أسوشييتد برس″: ضباط إماراتيون مارسوا انتهاكات جنسية في حق معتقلين يمنيين ـ (رسومات)

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت “وكالة أسوشيتد برس″ الأمريكية في تقرير أن يمنيين اعتقلوا سابقا في سجون تديرها الإمارات بجنوب اليمن كشفوا عن أعمال تعذيب وانتهاكات جنسية يتعرض لها معتقلون في سجن بمدينة عدن.

وكشف معتقلون سابقون في رسالة مسربة إن مئات من المعتقلين اليمنيين يتعرضون لصنوف من التعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين.

وبحسب الوكالة، فإن 15 ضابطاً إماراتياً وصلوا إلى أحد السجون اليمنية خلال شهر آذار/ مارس الماضي، وطلبوا من المعتقلين خلع ثيابهم والاستلقاء على الأرض، بحجة البحث عن هواتف ذكية بحوزتهم، وأن الذين قاوموا فقد تم تهديدهم بتعريضهم للكلاب وللضرب المبرح.

ولفتت الوكالة إلى أن مئات من هؤلاء المعتقلين عانوا من هذه الاعتداءات الجنسية في سجن بير أحمد في مدينة عدن، بحسب سبعة شهود تمّت مقابلتهم. وقد نشرت الوكالة رسومات لأحد المعتقلين الذين تعرّضوا لهذه الانتهاكات.

وكان تحقيق لوكالة الاسوشيتد برس كشف قبل سنة عن خمسة سجون سرية يمارس فيها ضباط إماراتيون شتى صنوف التعذيب والانتهاكات بما فيها الاعتداءات الجنسية على

معتقلين يمنيين دون محاكمة.

كما نددت منظمات حقوقة دولية مثل “هيومن راينس وتش” و “أمنسيتي” في نقارير لها بسجون أبوظبي السرية في اليمن.

فصول جديدة مرعبة عن سجون أبوظبي السرية في اليمن

وشبه أحد ضحايا التعذيب ما حدث له وحشية التعذيب التي تُرتكب في سجون سرية تديرها أبوظبي في اليمن بأساليب التعذيب في سجن أبوغريب في بغداد بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وروت الوكالة في تقريرها قائلة : وصل 15 ضابطا إماراتيا إلى سجن في جنوب اليمن يخفون وجوههم خلف غطاء الرأس، لكن اللهجات كانت غريبة بشكل واضح، فهم من دولة الإمارات. اصطفوا المعتقلين وأمروهم بأن يخلعوا ملابسهم وينامو. ثم قام الضباط بتفتيش “التجويف الشرجي لكل سجين، زاعمين أنهم كانوا يبحثون عن الهواتف الخلوية الممنوعة.

صرخ الرجال وبكوا، وكانوا مهددين بنباح الكلاب وتعرضوا للضرب حتى نزفوا.

تعرض المئات من المعتقلين لإيذاء جنسي مماثل خلال الحدث الذي وقع في 10 مارس الماضي في سجن بير أحمد في مدينة عدن الجنوبية، وفقا لسبعة شهود قابلتهم وكالة أسوشيتد برس.

وتوفر أوصاف الاعتداءات الجماعية نافذة على عالم من التعذيب الجنسي والإفلات من العقوبة في السجون التي تسيطر عليها الإمارات في اليمن.

الإمارات، حليف رئيسي للولايات المتحدة تم الكشف عن سجونها السرية وتعذيبها على نطاق واسع من خلال التحقيق الذي أجرته وكالة الأسوشييتد برس في يونيو العام 2017. ومنذ ذلك الحين حددت وكالة الأسوشيتد برس ما لا يقل عن خمسة سجون تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وحرقهم.

موقف أمريكا

وعلى الرغم من التقارير الموثقة عن التعذيب التي تحدثت عنها وكالة أسوشييتد برس وجماعات حقوق الإنسان وحتى الأمم المتحدة ، زعم البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تشهد أي دليل على إساءة معاملة المعتقلين في اليمن.

و اعترف المسؤولون الأمريكيون بأن القوات الأمريكية تتلقى معلومات استخباراتية من شركاء إماراتيين وشاركوا في الاستجوابات في اليمن. لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون التعليق على تبادل المعلومات الاستخبارية مع الشركاء.

وأضافت الوكالة: في حرب اليمن الأهلية، سيطرت القوات الإماراتية التي يُزعم أنها تقاتل نيابة عن الحكومة اليمنية على مساحات واسعة من الأراضي والبلدات والمدن في الجنوب. وقد اعتقل مئات الرجال في شبكة تضم ما لا يقل عن 18 سجناً سريا، للاشتباه في أنهم من مقاتلي القاعدة أو الدولة الإسلامية. يتم احتجاز السجناء دون اتهامات أو محاكمات.

تعذيب و إذلال جنسي

وقال شهود عيان إن الحراس اليمنيين العاملين تحت إشراف ضباط إماراتيين استخدموا أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسيين. اغتصبوا المعتقلين بينما صوّر حراس آخرون الاعتداءات. قاموا بصعق الأعضاء التناسلية للسجناء أو علقوا الصخور من خصيتيهم. انتهكوا جنسياً الآخرين مع أعمدة خشبية وفولاذ.

وقال سجين وهو أب لأربعة أطفال: “إنهم يجردونك من ملابسهم ، ثم يربطون أيديكم بقطب فولاذي من اليمين واليسار، بحيث “تنفرج” أمامهم. ثم يبدأ اللواط”.

رسومات مهربة

من داخل سجن عدن، قام المحتجزون بتهريب رسائل ورسومات إلى وكالة الأسوشييتد برس حول الإساءة الجنسية. تم عمل الرسومات على ألواح بلاستيكية مع قلم حبر أزرق.

أخبر الرسام وكالة الأسوشييتد برس أنه تم اعتقاله العام الماضي وكان في ثلاثة سجون مختلفة. وقال “لقد عذبوني دون أن يتهموني بأي شيء. وكنت أتمنى أحيانا أن يعطوني تهمة حتى أتمكن من الاعتراف بإنهاء هذا الألم”. “أسوأ ما في الأمر هو أنني أتمنى الموت كل يوم ولا أستطيع العثور عليه”.وقدتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من مزيد من الاعتداء.

وتظهر الرسوم رجلا يعلق عاريا من السلاسل أثناء تعرضه للصعق بالكهرباء ، ونزيل آخر على الأرض محاط بكلاب زاحفة بينما يركله عدة أشخاص، وتصويرًا رسوميًا للاغتصاب الشرجي.

“عراة بعد الضرب” ، يقول تعليق عربي. رسم آخر يبين أن رجلاً مستقيماً يُجبر على “التفريج بين رجليه”. “هذه هي الطريقة التي يفتشون بها السجناء” ، تقول التسمية التوضيحية.

ومن بين السجون الخمسة التي عثر فيها الأسوشيتد برس على تعذيب جنسي ، هناك أربعة في عدن، وفقاً لثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين يمنيين تحدثوا إلى وكالة الأسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام.

واحد في قاعدة الربيقة- مقر للقوات الإماراتية. والثاني في منزل شلال شايع ، رئيس أمن عدن المتحالف بشكل وثيق مع الإمارات، والثالث في ملهى ليلي تحول إلى سجن يدعى وضاح. الرابع في بير أحمد، حيث وقعت فظائع مارس.

قد يكون إهانة السجناء في مارس بسبب سلسلة من الإضرابات عن الطعام بين السجناء المحتجزين لأشهر أو سنوات. وأُمر ما لا يقل عن 70 معتقلاً بإطلاق سراحهم في وقت سابق من هذا العام من قبل المدعين العامين لكن معظمهم ما زالوا رهن الاحتجاز. وقالت الحكومة اليمنية إنها لا تملك السيطرة على السجون التي تديرها الإمارات، وأمر هادي بإجراء تحقيق في أنباء التعذيب.

عمليات اغتصاب

دأت الحادثة في شهر مارس عندما فتح الجنود زنزانات في الساعة الثامنة صباحاً ، وأمروا جميع المعتقلين بالدخول إلى ساحة السجن ، ثم اصطفوا بها وأجبروهم على الوقوف تحت الشمس حتى الظهر. عندما وصلت القوة الإماراتية ، كان المعتقلون مكفوفين الأيادي ومكبلي الأيدي وقيدوا في مجموعات أو بشكل فردي إلى غرفة حيث كان الإماراتيون حاضرين. طلب منهم الإماراتيون خلع ملابسهم والاستلقاء. ثم قام ضباط الإمارات بترك أرجلهم مفتوحة ولمس أعضائهم التناسلية وفتشوا أعضاءهم التناسلية.

“أنت تقتل كرامتي”، سُمع أحد السجناء يبكي. وصاح الثاني في ضباط أمن أبوظبي: “هل أتيت لتحريرنا أو نزع ملابسنا؟”، فرد ضباط الأمن: “هذه هي وظيفتنا!”.

حضور أمريكي

قال أحد السجناء إنه عندما أجبرهم الإماراتيون على الوقوف عارياً ، “كل ما يمكنني أن أفكر به هو أبو غريب” .

وقال شاهد آخر لأسوشيتد برس: “كانوا يبحثون عن هواتف محمولة داخل أجسادنا”. “هل تصدق هذا! كيف يمكن لأي شخص إخفاء هاتف هناك؟”

في نفس المدينة، في السجن الذي تديره دولة الإمارات داخل قاعدة البريقة العسكرية، قال سجينان: إنهما يعتقدان أن الموظفين الأمريكيين في الزي العسكري يجب أن يكونوا على علم بالتعذيب – إما لأنهم سمعوا صراخًا أو رأوا علامات تعذيب. قال السجناء إنهم لم يروا الأمريكيين المتورطين مباشرة في الإساءات.

اعترافات

وقال مسؤول أمني كبير شرط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية، في سجن ريان في مدينة المكلا: “الأمريكيون يستخدمون الإماراتيين كقفازات للقيام بعملهم القذر”..

وقال مسؤولان أمنيان آخران، كانا قريبين من الإماراتيين: إن المرتزقة بمن فيهم الأمريكيون موجودون في جميع المعسكرات والمواقع العسكرية الإماراتية، بما في ذلك السجون. مهمتهم هي أساسا للحراسة.

قال سجين إن الصراخ من الضرب في بعض الأحيان شديد لدرجة أنه يشعر بأن زنزانته تهتز. وقال “إنه يفوق الخيال”.

وقال مسؤول أمني سابق تورط بنفسه في تعذيب المعتقلين لانتزاع اعترافات له إنه يتم استخدام الاغتصاب كوسيلة لإجبار المعتقلين على التعاون مع الإماراتيين في التجسس.

وقال: “في بعض الحالات، يقومون باغتصاب المعتقل، وتصويره أثناء اغتصابه، واستخدامه كوسيلة لإجباره على العمل من أجلهم”.

تعذيب الإمارات يدفع للالتحاق بتنظيم الدولة

لقد تركت سيطرة دولة الإمارات على جنوب اليمن، والسجون، العديد من اليمنيين يشعرون بالقلق من أن المدنيين الأبرياء يتم دفعهم إلى أحضان المتطرفين الذين تزعم القوات الإماراتية أنها تحاربهم.

وقال قائد يمني موجود حاليا في الرياض، شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب الانتقام من الإماراتيين: “في السجون يرتكبون أكثر الجرائم وحشية”، “الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة أصبح وسيلة للانتقام من جميع الانتهاكات الجنسية واللواط. ومن هنا ، السجون ، فهم يصنعون داعش”.

وقال رجل في منتصف العمر إنه في السجن منذ عام 2016 ، وتم نقله عبر شبكة السجون السرية عدة مرات. وقال إنه تم استجوابه 21 مرة ، تعرض خلالها للتعذيب بالكهرباء والضرب وكلاب الهجوم بينما كان معصوب العينين ومقيد بالسلاسل.

وقدم سجين آخر إلى وكالة الأسوشييتد برس ما قال إنه اسماء خمسة جلادين إماراتيين. ولم يرد مسؤولو الإمارات على طلبات الوكالة للتعليق على الموضوع.