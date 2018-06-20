قصف إسرائيلي قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة

غزة: قصفت طائرة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، بصاروخ واحد مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة، قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.



وقال محمد (رفض الكشف عن اسمه كاملاً لأسباب أمنية)، الذي ينتمي لمجموعة مطلقي الطائرات: “أطلقت طائرة عسكرية إسرائيلية صاروخاً باتجاه مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة والبالونات الحارقة، وسط القطاع″.



ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أي إصابة جراء القصف.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب: “قبل وقت قصير قامت طائرة عسكرية بإطلاق نار تحذيري بالقرب من خلية كانت تقوم بإطلاق بالونات حارقة شرقي قطاع غزة”.



وتسببت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بموجة تصعيد محدودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، فجر اليوم الأربعاء، حيث شنت طائرات إسرائيلية 25 غارة على مواقع لحركة “حماس″، فيما أطلقت نحو 45 قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.



وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن مقاتلات تابعة له شنت 25 غارة خلال ساعات الليل، على 11 هدفاً تابعة لحركة “حماس″ في غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه تم رصد إطلاق 45 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغلاف القطاع.



وأضاف أدرعي، أن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت 7 قذائف، فيما أشار إلى أن 3 قذائف على الأقل سقطت داخل قطاع غزة، دون الإشارة إلى مصير بقية القذائف.



ولم تعلن أي جهة فلسطينية، حتى ساعات الصباح، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الجانب الإسرائيلي حمّل المسؤولية لحركة “حماس″.



وقال “أدرعي” بهذا الخصوص: “حماس تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، وستتحمل تداعيات نشاطاتها الإرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل”، على حد زعمه.



ويطلق نشطاء فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي؛ ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية الإسرائيلية. ( الأناضول)