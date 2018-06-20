إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

الخليل: أصيب شاب فلسطيني، الأربعاء، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية قرب مفترق مستوطنة “غوش عتصيون” شمالي مدينة الخليل، مما أدى لإصابة فلسطيني بجراح.

وأَضاف الشهود، أن المصاب نقل إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ولم يعرف بعد طبيعة إصابته.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الرسمية الإسرائيلية أو الفلسطينية حول الحادث. (الأناضول)