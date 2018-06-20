تحقيق أممي يرجح استخدام أسلحة كيماوية في دوما بسوريا في أبريل

جنيف: أفاد محققون معنيون بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء في جنيف، بأنه من المرجح أن تكون قوات النظام السورية قد استخدمت أسلحة كيماوية خلال هجومها على مدينة دوما في نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، أن “الأدلة المتوفرة تتفق إلى حد كبير مع استخدام الكلور”.

وأفادت اللجنة في تقريرها بشأن معركة الغوطة الشرقية بأن بعض الأعراض التي تم الإبلاغ برصدها تشير إلى الاستخدام الإضافي لغاز مختلف، على الأرجح غاز للأعصاب.

وتلقى المحققون تقارير بشأن سقوط ما لا يقل عن 49 قتيلاً و650 مصاباً من جراء الهجمات الجوية في السابع من نيسان/أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يجرون أيضاً تحقيقاً في الواقعة، إلا أنهم لم يصدروا بعد أي تقرير.

كما خلُص المحققون إلى أن قوات النظام السورية، مدعومة بالقوات الجوية الروسية، قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال القتال ضد المسلحين في الغوطة الشرقية على مشارف دمشق. كما اتهم التقرير الجماعات المسلحة بارتكاب جرائم حرب. (د ب أ)